Saint-Etienne : Ruffier - Puel, récit d'un divorce

Après neuf ans et 383 matchs joués avec Saint-Etienne, Stéphane Ruffier pourrait être renvoyé. C'est ce qui a été annoncé par L'Equipe ce mardi. Le gardien aurait été mis à pied en vue d'un entretien préalable à un licenciement. Les termes sont barbares, le coup de poignard violent. Le gardien le plus capé de l'histoire des Verts risque de partir par la petite porte, sans dire au revoir, dans l'anonymat d'un été particulier pour le football français. Une triste sortie pour celui qui a tant brillé sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.



Si le divorce semble désormais acté, les tensions ne datent pas d'hier. La relation entre le portier et Claude Puel s'est rapidement détériorée. L'irréparable a eu lieu au cœur de l'hiver quand l'ASSE était en difficulté. Après une série de neuf défaites en onze matchs, l'entraîneur des Verts a cherché un moyen de relancer son groupe. Contre Reims, le coach a choisi de mettre Stéphane Ruffier sur la touche pour titulariser Jessy Moulin. Une infidélité qui n'a pas été pardonnée. En une semaine, le vice-capitaine avait non seulement perdu le brassard mais il se retrouvait aussi sur le banc. Une véritable trahison. Un déshonneur que ni le joueur, ni son entourage n'ont accepté. Très vite, Patrick Glanz, l'agent de Ruffier, a fait la tournée des médias pour prendre la parole et fustiger le management de Claude Puel. Le début d'une passe d'armes qui n'a pas arrangé les affaires de l'international français.

Quand l'agent de Ruffier et les dirigeants stéphanois se critiquent dans les médias Quand son conseiller disait de Puel qu'il « crache sur une légende de l'AS Saint-Étienne, adoré du public stéphanois et de ses entraîneurs précédents qui, depuis neuf ans, porte avec amour le maillot vert », le coach arrivé en octobre critiquait l'entourage de Ruffier et le privait de derby contre l'OL. Quand son agent affirmait que le portier était devenu « de manière lâche, un bouc émissaire des mauvais résultats », la direction stéphanoise publiait un communiqué pour soutenir le staff technique et donc Claude Puel. Elle a aussi menacé de porter plainte contre un Patrick Glanz qui a égratigné les méthodes et le passé de Puel. Très vite, l'air était devenu irrespirable dans le vestiaire forézien. Depuis la mi-février, le natif de Bayonne n'a plus joué. Pour la demi-finale de Coupe de France contre Rennes, il n'a pas été réintégré et s'est même vu retirer de l'affiche du match comme on jette les photos d'un ex.



Depuis, le maintien a été acquis, la saison suspendue à cause du Covid-19 et une finale de Coupe est en préparation. Mais le temps n'a pas guéri les blessures. Les désaccords semblent toujours aussi profonds. A la reprise, Claude Puel n'a pas essayé de faire un pas vers son gardien et a officiellement fait de Jessy Moulin son numéro 1. La semaine passée, Stéphane Ruffier, non-convoqué pour l'amical contre Nice, aurait été en retard pour un entraînement. Son club semble vouloir exploiter cet événement pour le renvoyer en invoquant une « faute grave ». Pas vraiment la marque que voulait laisser le joueur de 33 ans dans un club qu'il a porté à bout de bras pendant si longtemps.