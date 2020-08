Saint-Étienne : Puel : "l’ambiance n’a plus rien à voir avec la saison passée"

Finaliste de la Coupe de France face au PSG (1-0), l'AS Saint-Etienne s'est classée à la 17ème place du classement la saison dernière. En ce qui concerne l'exercice 2020-2021, le club l'aborde avec une certaine ambition et Claude Puel, l'entraîneur au profil de constructeur, aspire à réaliser de belles choses.





"L’état d’esprit du groupe pendant la préparation estivale m’a agréablement surpris et l’ambiance n’a plus rien à voir avec celle de la saison passée. Ça ne râle pas, ça ne rechigne pas, tout le monde tire dans le même sens. Au niveau de la mentalité, de l’attitude et de l’implication, rien à dire, chez les jeunes comme les moins jeunes. Pareil sur le plan de la concentration, de la qualité dans les séances et de la fraîcheur mentale", jugé le coach de l'ASSE, dans un entretien accordé à France Football.

Puel veut "l'équipe la plus complète possible"

Si il a apprécié l'état d'esprit observé, l'ancien coach de Leicester a aussi abordé le jeu. Il veut posséder un groupe capable de manier différents registres. "En termes de jeu, l’idée, c’est d’avoir une équipe la plus complète possible. Capable à la fois de jouer haut ou bas, d’aller presser ou de récupérer en bloc, de faire des attaques rapides ou bien de construire le jeu et avoir la possession. En fait, c’est de pouvoir répondre à toutes les situations en essayant de mettre à chaque fois un maximum de qualité. Car ce que je recherche toujours en priorité chez un joueur, c’est la technique et l’intelligence de jeu. On repart d’un peu plus bas, avec un autre projet et toujours l’espoir de voir des joueurs techniques nous rejoindre. Ces dernières années, le club était sur une stratégie à court terme pour obtenir des résultats, mais aujourd’hui, ce n’est plus tenable économiquement", a expliqué Claude Puel.