Claude Puel (entraîneur de l'AS Saint-Étienne, Prime vidéo) : « Je ne vais pas accabler mes joueurs. On a été malheureux en première période avec des faits de jeu qui ont tourné contre nous, alors que je trouvais qu'on était bien en place et que l'on faisait des choses cohérentes et bien. On a pris ces deux premiers buts contre le cours du jeu puis on a perdu le fil petit à petit, en seconde période. Le troisième but nous a fait très mal à la tête et nous a coupé les jambes. La messe était dite. On se trouve dans une situation difficile. Il va falloir être très costaud et on le sera. Il existe encore des leviers. Il y a beaucoup de sérieux, des entraînements de qualité. Donc, c'est difficile à avaler. Ce n'est pas une question de savoir si les joueurs ont lâché l'entraîneur ou pas. Ce sont des professionnels et ils donnent tout. »