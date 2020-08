Saint-Etienne : Puel fait le point sur son management controversé

Le quotidien de Saint-Etienne est notamment agité ces dernières semaines par l’affaire Ruffier. A une semaine de la reprise de la Ligue 1 qui débutera par la rencontre des Verts à Marseille, vendredi soir prochain (coup d’envoi à 19 heures), le management de Claude Puel continue de faire parler. L’entraîneur de l’ASSE compte rajeunir l’effectif, baisser la masse salariale et se séparer d’expérimentés éléments grassement rémunérés. Des cadres mis à l’écart lors du dernier stage à Dinard avant le retour de la L1. Etaient ainsi absents : M’Vila, Boudebouz, Khazri, Palencia, Trauco et Ruffier.

Puel : « Je dois être franc avec les joueurs »



Le technicien des Verts s’est pourtant défendu de « chasser les joueurs ». « Il faut prendre les décisions, explique Claude Puel dans Le Progrès et La Tribune. Il y a quarante joueurs, comment fait-on ? Des joueurs sont restés à L'Étrat. [...] Je prends les responsabilités en sachant que certains ont des discussions avec d'autres clubs et qu'à un moment donné, il faut prendre les décisions, sur le sujet de resserrer le groupe, de respecter, toujours. Même si ce n'est pas évident, je suis là pour ça. Je dois être franc avec les joueurs et on verra ce qu'il se passera. Mais ce ne sont pas des joueurs mis de côté. »

Un recrutement de « deux ou trois joueurs maximum »

Au sujet du mercato, désormais ouvert (jusqu’au 5 octobre), Puel souhaiterait améliorer son effectif avec « deux ou trois joueurs maximum ». L’ancien entraîneur de Lyon, Monaco et Leicester sait que cela pourrait être compliqué parce que « le groupe est très important et qu'on n'a aucune manne financière pour pouvoir faire des investissements. » Il faudra donc réduire la masse salariale. « On n'est pas là pour chasser les joueurs. Ils sont sous contrats et on les respecte », glisse-t-il cependant. Après l’OM, Saint-Etienne recevra Lorient, le 30 août, puis Strasbourg le 13 septembre.