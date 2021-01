Saint-Étienne : Puel évoque le licenciement de Ruffier

Pour la première avec Pochettino, Puel s'attend à un PSG très concentré

Ce lundi, l'AS Saint-Étienne a communiqué au sujet de la rupture du contrat de Stéphane Ruffier . Arrivé au club lors de l'été 2011, puis devenant, au gré du temps, un joueur emblématique des Verts, Ruffier quitte donc le club par la plus petite porte. Il avait été notamment dans le viseur de son coach, Claude Puel, pour de multiples retards aux entraînements. Avant le match de Ligue 1 face au PSG, mercredi soir (21 heures), le coach de l'ASSE a exprimé son sentiment sur la fin de l'histoire entre le club et Ruffier. "Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce communiqué., a-t-il indiqué aux médias, soulignant dans la foulée qu'il était "important pour le groupe de ne pas avoir des choses qui puissent le perturber." Ruffier aura jouer son dernier match pour le club le 16 février 2020, lors d'une défaite concédée face à Brest (3-2).propos de l'affrontement face au PSG pour la première desur le banc du club francilien, le natif de Castres a jugé que la motivation son opposant sera forcément importante vu le contexte. "Je ne dirais pas que c'est une parenthèse mais c'est toujours quelque chose de spécial, surtout dans une reprise. On a avant tout à nous concentrer sur nous-mêmes.. Ils ont surtout besoin de récupérer, plutôt que de refaire une petite préparation. Ils auront plein de jus. Il n'y a pas de doute là-dessus", a expliqué Puel, alors que Saint-Étienne bénéficiera de quatre jours de plus afin de préparer au mieux cette affiche.