Saint-Étienne : Puel annonce sept joueurs forfaits contre l'OL

"On défendra crânement notre chance"



Avant la réception de l'OL, dimanche soir à Geoffroy-Guichard pour le derby en Ligue 1 (21 heures), l'AS Saint-Étienne traverse une préparation particulière en raison des nombreux cas de coronavirus dans ses rangs. Désormais guéri alors qu'il avait été testé positif, Claude Puel a donné quelques nouvelles, ce vendredi. "Ça va mieux mais je ne pète pas la forme. Ce sera difficile pour moi de débuter, mais rendre quelques services, j'espère. J'ai été retesté négatif., a-t-il expliqué.Forcément conscient qu'il n'aura pas un effectif en pleine capacité de ses moyens, le coach des Verts veut toutefois obtenir un résultat contre l'équipe dirigée par Rudi Garcia. "C'est un derby. On ne l'occulte pas et on sera prêt pour ce match. Je viens de vous donner des informations sur l'évolution des cas Covid, puis on doit avoir des retours de blessure", a jugé le technicien de 59 ans. Au classement, la situation est compliquée pour Saint-Étienne, donnant une importance à cette rencontre.. Le dernier succès de l'équipe dirigée par Claude Puel remonte au 16 décembre dernier, sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (1-2).Lors du match aller contre Lyon, le 8 novembre dernier Saint-Étienne avait été battu (2-1). "Le match avait bien tourné pour eux alors que dans le contenu, on avait été bien présents. Ça aurait pu tourner en notre faveur. Et puis, ça a fait la bascule et ils répondent sont remontés à la première place., a expliqué Puel.