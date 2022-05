Jusqu'alors dix-huitième du classement de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne a longtemps eu son destin entre les mains. Mais son quatrième revers de rang, cette fois concédé à Geoffroy-Guichard contre le Stade de Reims (1-2, 37e journée), conjugué au succès de Metz face à Angers (1-0), l'a déchu de sa place de barragiste. Désormais avant-dernier, le club stéphanois n'a plus son destin entre les mains. Lors de la dernière journée de championnat, il ira chez des Nantais qui lui ont déjà lancé un avertissement.



Par la voix d'Antoine Kombouaré, les Canaris ont fait comprendre à leur futur adversaire qu'il ne faudrait pas compter sur eux pour une aide quelconque. Même si Nantes (9e) n'a plus rien à jouer ni à espérer, il veut terminer sur une note positive à domicile et oublier son revers concédé hier à Lyon (3-2). "On va essayer de se rattraper avec la réception de Saint-Étienne, a confirmé Kombouaré en conférence de presse d'après-match. Je ne joue pas pour envoyer des gens en Ligue 2, mais pour gagner des matchs."

"Tant pis pour eux, c'est la vie"

Pour le technicien, l'ASSE va devoir batailler pour sauver sa peau dans l'élite. "S'ils doivent se maintenir, c'est qu'ils auront fait un grand match. On ne fera pas de cadeau. On ne m'a jamais fait de cadeau dans la vie, donc on va jouer le match avec le plus grand sérieux et avec l'ambition de d'abord gagner pour nous. Après, si notre succès envoie Saint-Étienne en Ligue 2, tant pis pour eux, c'est la vie." Les choses sont clairement dites.