Saint-Etienne - Nantes, 17 titres nous contemplent

ASSE - 16eme avec 22 points



Cette saison : Symbole qui compte - beaucoup - pour les supporters stéphanois : après la victoire écrasante de Lyon à Geoffroy-Guichard il y a dix jours (0-5), c'est la première fois depuis 1956 que le bilan des derbys est dominé par l'OL (voir plus bas). Les Verts ont étiré jusqu'en décembre une série de onze matchs sans victoire, la pire du club depuis 1996. Au coeur de laquelle les hommes de Claude Puel ont réussi à perdre sept fois de suite (pire série du club, à égalité avec 2008).



Historique : Les Verts, qui détiennent toujours le record de titres nationaux au bénéfices des années 60 et 70 qu'on leur connaît, n'ont plus fréquenté la Ligue 2 depuis 2004. Leur 17eme place, la saison dernière, était la première hors du top 10 depuis 2010 (et une autre 17eme place). C'est bien sûr l'héritage de la trace qu'a laissé l'entraîneur Christophe Galtier, ramenant avec la Coupe de la Ligue 2013 le premier trophée depuis plus de 30 ans.

40 - Lyon affiche 40 victoires contre St Etienne en Ligue 1 (31 nuls, 39 défaites). L’OL a un bilan positif dans le derby dans l’élite pour la 1re fois depuis … janvier 1956 (3 victoires, 1 nul, 2 défaites). Domination.

Nantes - 17eme avec 18 points



Cette saison : Les Canaris ont consommé leur 22eme entraîneur au 21eme siècle, c'est le record français sur les deux divisions professionnelles (et d'assez loin, le deuxième suivant à 17). Raymond Domenech est le premier coach de l'histoire du club à ne remporter aucun de ses cinq premiers matchs. Incapables de gagner depuis treize rencontres, série en cours, ses joueurs affichent la pire série du championnat ainsi que de l'histoire du FCN.



Historique : On se souvient plus fraîchement du dernier passage des Nantais en Ligue 2, puisque ceux-ci ne sont remontés pour la dernière fois qu'en 2013. Après avoir fait l'ascenseur en 2008, ne restant alors qu'une seule saison en L2, leur ultime passage dans l'antichambre a ensuite duré quatre ans. De quoi laisser penser que le FCN serait plus enclin à rebondir en cas de nouvelle catastrophe ? Comme pour l'ASSE ou Lens plus récemment, l'enthousiasme des supporters restait en tout cas sans faille.