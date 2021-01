Saint-Etienne : Mohamed et Cissé se rapprochent

✈️✈️✌️ pic.twitter.com/WRALYqndKC

Une recrue en provenance de l'Olympiacos

Ça y est ! Saint-Etienne s'active enfin dans ce mercato hivernal qui prend bientôt fin. En effet, le club devrait enregistrer deux nouvelles recrues, les officialisations sont attendues dans la journée, ce jeudi. La première arrivée serait celle de l'attaquant Mostafa Mohamed (23 ans, 4 sélections) en provenance de l'équipe égyptienne du Zamalek, d'après l'Équipe. En vérité, les deux clubs négocient depuis près d'un mois ! Quelques rebondissements ont compliqué la tâche dans le Forez mais comme beaucoup, le club du Caire a besoin d'argent. Actuellement à la 2eme position du championnat de première division égyptienne avec Zamalek, Mostafa Mohamed a notamment remporté la Supercoupe d'Afrique en 2020, la Supercoupe d'Égypte en 2020 également, et la Coupe d'Égypte en 2019 avec ce club. Le joueur devrait arriver à l'ASSE pour un montant de cinq millions de dollars.D'après L'Equipe, la 2eme recrue qui devrait être officialisée est Pape Cissé, le Sénégalais qui joue actuellement au poste de défenseur à l'Olympiacos. Âgé de 25 ans, ce dernier est déjà passé par la France puisqu'il a joué à l'AC Ajaccio jusqu'en 2017 avant de partir pour la Grèce. Avec le club du Pirée, il a notamment joué une vingtaine de match en coupe d'Europe. Contrairement à Mostafa Mohamed, Pape Cissé arriverait en prêt, qui serait tout de même assorti d'une option d'achat d'environ dix millions d'euros. Avec son pays natal, Cissé a été sélectionné quatre fois lui aussi, depuis 2018, et le défenseur a même marqué un but. Sa venue devrait faire du bien à l'ASSE qui cherchait un joueur avec de l'expérience pour densifier sa défense. De quoi remotiver les troupes après la lourde défaite 5 à 0 face à l'OL et avant le match contre Nice dimanche.