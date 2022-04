Saint-Etienne : Les Verts vont saisir le CNOSF suite au huis clos face à Reims

Ce mardi, la Commission de discipline de la LFP a ordonné à titre conservatoire, le huis clos total du stade Geoffroy-Guichard.



Compte tenu des conséquences immédiates de cette décision, l’#ASSE a décidé de saisir le CNOSF d’une demande de conciliation.

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 28, 2022

Dupraz espère « une décision favorable »

A la lutte pour le maintien en Ligue 1,, le 14 mai prochain. Or, pour l'instant, les Verts ont vu la commission de discipline de la LFP prononcer un huis clos total du stade Geoffroy-Guichard à titre conservatoire jusqu'au 18 mai, suite aux événements qui ont rythmé la rencontre samedi dernier contre Monaco (défaite 4-1). Lors de la 34eme journée du championnat de France, l'arbitre avait dû stopper deux fois la rencontre suite à des jets de fumigènes et des feux d’artifice de la part des Green Angles, qui célébraient alors leur 30eme anniversaire. De ce fait,« Ce mardi, la Commission de discipline de la LFP a ordonné à titre conservatoire, le huis clos total du stade Geoffroy-Guichard, jusqu’à la décision prise à l’issue de l’instruction du dossier et de l’audition du club le 18 mai prochain », a rappelé dans un premier temps les Foréziens.« Compte tenu des conséquences immédiates de cette décision,», peut-on ensuite lire dans un communiqué publié dans l'après-midi. Présent en conférence de presse un peu plus tôt, Pascal Dupraz avait déjà évoqué ce sujet. « C’est pénalisant pour le club et pour les supporters.Un stade de foot, c’est un havre de paix. Les animations de tribunes contribuent à l'atmosphère incroyable du Chaudron, a notamment déclaré l'entraîneur de l'ASSE. Elles sont un atout pour l’environnement dans lequel évoluent les joueurs. Je suis triste qu’à l’heure actuelle, ce ne soit pas possible face à Reims. »