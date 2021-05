Saint-Étienne : Les révélations de Romeyer sur la vente du club

"Il faut assurer l'avenir du club"



🗣 Roland Romeyer sur la future vente de l'ASSE : "Quand on a 75 et 67 ans, il faut savoir passer le relai. Au 1er juillet, il y aura du nouveau. Je garderai des actions jusqu'à ma mort mais on essaye de trouver les moyens financiers pour pérenniser le club". pic.twitter.com/5hxg8yD5br

. Onzième du classement, l'équipe dirigée par Claude Puel a assuré son maintien dans l'élite du football français et n'aura donc pour objectif que de bien conclure face à un opposant qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. De fait, le thème de la vente future du club est central. Ce jeudi, au micro de RMC Sport, Roland Romeyer s'est livré lors de l'émission Top of the Foot.Désireux de se mettre en retrait,"Ce n'est pas une histoire d'argent, mais de pérennisation du club à un moment où il y a eu des choses inédites qui ont plombé le football français. Il faut assurer quand on a 75 et 67 ans. Il faut savoir passer le relais. En plus, dans un moment inédit, avec la pandémie et Mediapro, il faut assurer l'avenir du club parce qu'on aime le club. J'aime le club, et on essaie de trouver les moyens financiers pour pérenniser le club", s'est il exprimé, affirmant une perte de l'ordre de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires.Une fois la vente effectuée, le président du directoire a signalé qu'il n'allait pas totalement être absent de la vie globale des Verts.. Parce que l'AS Saint-Étienne, c'est la coupe d'Europe et ça doit jouer entre les quatrièmes et sixièmes places."