Samedi à Nantes (1-1), l'AS Saint-Etienne a accroché la place de barragiste grâce à Romain Hamouma. Mais un autre de ses anciens manquait à l'appel à la Beaujoire. Absent du groupe, Ryad Boudebouz n'a pas payé un choix sportif mais a été frappé par une sanction disciplinaire de Pascal Dupraz. Le quotidien régional Le Progrès nous apprend que l'entraîneur des Verts n'a pas supporté un mouvement d'humeur de l'international algérien.

Une sanction prolongée ?

Ce dernier n'avait pas apprécié que l’avion de l’équipe ne reviendrait que le dimanche matin à Saint-Etienne, en raison de la fermeture du trafic aérien à l’aéroport nantais la nuit précédente, et l'avait fait savoir. Agacé, son coach lui avait alors conseillé de rester chez lui s’il n’était pas content. Et c'est pour cette raison que Dupraz n'a pas convoqué l'ancien Montpelliérain, dont la présence pour les barrages face à l'AJ Auxerre est incertaine. En fin de contrat le mois prochain, Boudebouz pourrait ne plus rejouer pour l'ASSE.