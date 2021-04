Qualifiée pour la prochaine CAN, la Gambie entend mettre tous les atouts de son côté avant ce baptême du feu dans l'épreuve reine du football africain. Cela passe notamment par le recrutement de jeunes talents issus de la diaspora. L'une des pistes actuelles conduit à Mahdi Camara (22 ans). Selon L'Equipe, le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne a été approché par le staff de Tom Saintfiet. « La Gambie, le pays de son père Amadou, lui fait les yeux doux », peut-on lire dans les colonnes du quotidien sportif.



Interrogé par l'Agence de presse sénégalaise (APS), le sélectionneur belge des Scorpions se refuse à commenter l'information. Mais a confirmé en revanche la tenue régulière de stages dans l'optique de la CAN 2021, reportée au mois de janvier prochain en raison de la pandémie de Covid-19. Non concernée par les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, la Gambie entend mettre les périodes FIFA à profit pour effectuer un travail de fond.