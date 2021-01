Saint-Étienne : Boubacar Fall rejoint le club

L'histoire entre Stéphane Ruffier et l'AS Saint-Étienne, longue de neuf ans, s'est achevée brutalement, lundi. Dans un communiqué, le club avait indiqué : "L'AS Saint-Étienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021, indique ainsi le club dans un communiqué. Stéphane Ruffier se trouve donc libre de tout engagement. L'ASSE regrette d'en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l'attitude du joueur qui portait atteinte à l'institution." Si cela n'avait pas spécialement engendré une réaction de la part de l'entraîneur de l'ASSE, Claude Puel , le club n'a pas tardé à réagir afin de compenser ce départ.Ce mardi, Boubacar Fall, jeune gardien sénégalais âgé de 19 ans, a en effet paraphé un contrat de deux ans en faveur de l'actuel quatorzième de Ligue 1, donc jusqu'en 2023. Ancien élément du Guediawaye FC, un club de Dakar, il a exprimé sa joie de débuter une nouvelle aventure. "Je suis d'autant plus heureux de signer à l'AS Saint-Étienne que ce club a déjà accueilli de grands joueurs sénégalais. Je suis fier de marcher sur les traces de Moustapha Bayal Sall que je connais et qui m'a dit beaucoup de bien de Saint-Étienne.