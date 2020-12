Saint-Etienne : Bouanga et le collectif des Verts

"Je défends comme un chien"

Quinzième de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne est loin d'afficher une forme rayonnante dans le championnat de France. L'équipe dirigée par Claude Puel n'a plus gagné lors des 10 dernières rencontres dans l'élite du football français et reste sur un match assez terne, sur la pelouse de Dijon (0-0). Alors que l'ASSE reçoit Angers, ce vendredi soir en ouverture de la quatorzième journée (21 heures), Denis Bouanga a insisté sur le besoin de se montrer au point sur le plan collectif."On est plus au service du collectif, voilà pourquoi on nous voit moins individuellement, on est plus dans une notion de bloc, dans cette notion qu'il faut que l'on défende bien avant d'attaquer. Même si on dit que les attaquants sont faits pour marquer, dans cette optique-là à présent, on pense plus à défendre, à ne pas prendre de but, avant d'exploiter nos situations", a-t-il assuré, lui qui a marqué 2 buts en 13 matchs joués depuis l'entame de cet exercice 2020-2021.

Par ailleurs, le natif du Mans a dévoilé le sentiment global, au sein du groupe. "On a tous le même objectif : ne pas prendre de but, être solide défensivement, être un bloc, avant de penser à autre chose. Ça me fait chier à chaque fois de ne pas marquer, de ne pas être efficace mais je préfère aider le collectif avant de penser à moi-même, donc je défends comme un chien. Quand l'occasion arrivera, j'essaierai de la mettre dedans, mais je n'ai pas du tout perdu la confiance."