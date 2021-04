Saint-Étienne : Bouanga ciblé par une vidéo d'insultes racistes

"Ce qui s'est passé est inqualifiable", clame Puel



⚠️ L’#ASSE a pris acte du communiqué des Magic Fans relatif à une vidéo à caractère xénophobe visant ses joueurs.

Le club partage l’indignation de son groupe professionnel ainsi que celle de toutes les personnes légitimement blessées par ce contenu.

Lire le communiqué complet 👇



— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 9, 2021

"Ce qui s'est passé est inqualifiable, et condamné par le club, par les supporters qui se sont excusés par rapport à Denis

(Bouanga, ndlr)

et se sont désolidarisés. Pas question de faire un amalgame avec ces supporters. Cela touche le joueur, ses coéquipiers, le staff. Nous sommes tous ensemble pour encadrer Denis et toutes les personnes qui se sentent offensées."

L'AS Saint-Étienne est secouée par une affaire de racisme. Samedi dernier, veille de déplacement de l'équipe sur la pelouse de Nîmes (0-2),. Selon L'Equipe, elle a été envoyée par plusieurs membres des Magic Fans, dont une femme qui aurait le numéro de téléphone portable du joueur. Les insultes prononcées à son encontre seraient les suivantes, selon la source : "ou encoreSongeant sans doute au caractère éphémère de la messagerie Snapchat, faisant que la vidéo s'efface au bout de 10 secondes,. Dans la nuit de jeudi à ce vendredi, les Magic Fans ont publié un communiqué au sujet de la vidéo. "C'est avec honte que nous sommes contraints de communiquer aujourd'hui", peut-on lire sur le compte Twitter, alors que le groupe dénonce "un comportement intolérable et indéfendable", assurant que "les sanctions nécessaires ont immédiatement été prises envers les individus concernés. Nous laisserons ces derniers assumer leur acte vis-à-vis de leurs victimes.''L'AS Saint-Étienne a indiqué qu'il s'agissait d' "une atteinte inacceptable aux valeurs de fraternité et de tolérance portées depuis toujours par le club, ses salariés et l’ensemble du Peuple Vert", expliquant que "le club a d’ores et déjà saisi le Procureur de la République de ces faits." En conférence de presse, ce vendredi avant la réception de Bordeaux dimanche (15 heures), Claude Puel, le coach de l'équipe, a partagé son sentiment :