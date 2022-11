Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a rendu son verdict au sujet des onze supporters de l'AS Saint-Etienne impliqués dans les incidents ayant eu lieu lors du barrage contre Auxerre le 29 mai dernier. Ces derniers font l'objet de sanctions strictes comme l'interdiction de stade et le fait de pointer au commissariat les jours de matchs de l'ASSE.

Les sanctions des supporters

Pour prouver une telle absence, ces derniers devront pointer au commissariat, et ce que Saint-Etienne joue à domicile ou à l'extérieur. S'ils enfreignent les conditions imposées par le tribunal, ces supporters risquent jusqu'à deux ans de prison et une amende de 30 000€ à payer. Pour l'un des acteurs, cette sanction n'a pas été inscrite dans son casier judiciaire, ce qui lui a permis de conserver son emploi en tant que pompier. "Le tribunal ne souhaite pas lui faire perdre son emploi", a expliqué la présidente du tribunal.

Le supporter pour lequel une peine de prison avait été évoquée, écope lui d'une peine plus lourde. Douze mois avec sursis et deux ans de suivi et d’obligation de soins. Ce dernier fait l'objet d'une peine plus lourde que ses pairs pour avoir récidivé. Chacun des supporters touchés par cette affaire devra payer à l'ASSE et la LFP la somme de 200€ pour les frais d'avocats et 1€ de dommages et intérêts pour préjudice d’image.