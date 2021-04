Sa prolongation ? Neymar en a marre du sujet

Un sujet qui fâche. Présent - fait assez rare pour être signalé - en conférence de presse ce mardi, Neymar a évoqué plusieurs sujets (dont le Ballon d'Or), mais s'est braqué sur la question relative à sa prolongation de bail au sein du club francilien, lui dont le contrat prend fin dans un an et qui tarde à signer un nouvel engagement.

Neymar très agacé sur sa prolongation

"Toute la saison c’est la même chose. J’en ai déjà parlé avant le dernier match. Je n’ai pas à parler de ça, il me reste encore deux ans de contrat. Je ferai ce qui est le mieux pour tout le monde. J’ai déjà dit que je me sens bien ici, je suis très heureux peut être que c’est la saison pendant laquelle je me sens le plus heureux, donc les choses vont venir naturellement, mais bien sûr nous discutons avec le PSG", s'est agacé Neymar, pour des propos finalement assez rassurants pour les supporters du PSG.