Rongier : "Collectivement, on est meilleurs" que Paris

"Leur effectif est chaque année un des meilleurs d'Europe, ça n'est pas nouveau. Ils ont des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. Mais collectivement, nous on est forts", a prévenu Rongier vendredi en conférence de presse. "C'est à ce niveau qu'il faudra rivaliser et être meilleurs", a-t-il ajouté. "Je pense que collectivement, on est meilleurs. Mais avec leurs individualités, on doit faire attention à tout moment."

L'ancien Nantais a aussi jugé que le titre n'était pas encore acquis au PSG, nettement en tête du classement de L1 après 10 journées. L'OM est 3e à 10 points, avec un match en moins. "On est encore au début de saison. Ils font un beau parcours mais il peut se passer beaucoup de choses. Je pense qu'on peut les déstabiliser si on a le contrôle du jeu. C'est une équipe qui n'aime pas défendre. Si on a la possession, on peut les mettre en difficulté", a assuré Rongier. "On a gagné au Parc la saison dernière et c'était déjà un bel exploit. Je suis certain qu'on peut faire quelque chose", a-t-il conclu.