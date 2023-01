Le Paris Saint-Germain affronte une sélection des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et Al-Nassr en Arabie Saoudite ce jeudi soir et ce match va être très suivi. Alors que le club parisien va boucler son stage de deux jours au Qatar et en Arabie Saoudite avec ce match, le onze de départ de Christophe Galtier a été dévoilé il y a quelques minutes. Pour cette rencontre dont le coup d'envoi sera donné à 18h, heure française, le coach a décidé d'aligner une belle équipe avec notamment son trio de stars présent en attaque.

Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar seront alignés pour cette rencontre, tandis que Keylor Navas va garder les buts, ce qui permettra à Gianluigi Donnarumma de pouvoir se reposer. En défense, Galtier a décidé d'aligner Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Juan Bernat. Le milieu sera composé de Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanches.

Ce match va notamment offrir un dernier duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui avait rejoint le club d'Al-Nassr début janvier. La star portugaise sera le capitaine de cette sélection composée des meilleurs joueurs des deux équipes d'Arabie Saoudite et on a déjà hâte de suivre les retrouvailles entre les deux meilleurs joueurs de la dernière décennie.