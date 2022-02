Ribéry tresse des lauriers à Mbappé

En son temps, Franck Ribéry fut l’un des footballeurs français les plus beaux à voir jouer. Aujourd’hui, c’est un peu moins le cas vu qu’il se rapproche de la fin de sa carrière. Cette étiquette pourrait plutôt revenir désormais à Kylian Mbappé. Et le Boulonnais est le premier à reconnaitre que son compatriote est un talent hors pair.

« C’est agréable de voir Mbappé jouer »

"Mbappé est le plus fort en général, il sait qu’il a de grandes qualités mais il ne se laisse pas démonter. Il fait son travail, il joue, il s’amuse. C’est un plaisir pour lui et c’est agréable quand on le voit jouer", a déclaré Ribéry à propos de Mbappé dans une interview à Sky Italia.

Tout en le louant et le mettant en avant, Ribéry ne considère pas le prodige parisien comme le meilleur attaquant en activité. Pour lui, ce statut revient plutôt à son ancien compère au Bayern, Robert Lewandowski. "Lewandowski est l’attaquant numéro un pour moi en ce moment, le plus fort du monde depuis deux ou trois ans. Il travaille beaucoup et aime aider l’équipe (…) Je pense qu’il méritait le Ballon d’or."