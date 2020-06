Retraité, Vincent Enyeama rejoint un club amateur du Nord

A 37 ans, Vincent Enyeama a dit stop. Sans club depuis deux ans et son départ de Lille, le gardien ne cherche plus à rejouer. Il est devenu formateur dans un club du Nord de la France. Le Nigérian sera en charge des gardiens au sein du pôle formation de l'Iris Club de Croix, un club de National 3. Une reconversion immédiate pour celui qui cherchait encore un challenge sportif il y a quelques mois. Mis à l'essai par Dijon l'an passé ou intéressé par une pige en Afrique du Sud durant l'hiver, le recordman de sélections avec la sélection nigériane n'a jamais réussi à retrouver son niveau après le passage de Marcelo Bielsa au LOSC.







Ecarté du groupe professionnel à l'arrivée de l'Argentin à Lille en 2017, il n'a plus joué le moindre match professionnel depuis. Une triste fin pour celui qui avait rapidement séduit la Ligue 1. Recruté par les Dogues en 2011, Vincent Enyeama avait passé plus de 1 000 minutes consécutives sans encaisser le moindre but lors de l'exercice 2013-2014. Une performance qui lui avait permis d'être un des finalistes au trophée UNFP du meilleur gardien de la saison.



Le natif d'Aba a été formé à Enyimba et a joué en Israël avant de signer dans le championnat de France. Avec les Super Eagles, il a remporté la CAN 2013 et a participé à la Coupe du Monde à deux reprises. Une expérience qu'il va désormais partager avec les jeunes gardiens de l'Iris Club de Croix.