Rennes : Une mesure forte prise après l’agression du directeur du centre de formation

[COMMUNIQUÉ]

En soutien à Denis Arnaud, Directeur du centre de formation, le Stade Rennais F.C. a pris la décision de suspendre l’ensemble des séances d’entraînement de son Académie Rouge et Noir à compter de ce jour, jusqu’au jeudi 28 avril. ⤵



Une plainte sera déposée

« De tels agissements ne sont pas compatibles avec les valeurs du sport »

Alors que le Stade Rennais vit de belles choses sur les terrains de Ligue 1 depuis plusieurs semaines et demeure en course pour une qualification en Ligue des Champions, le club breton est secoué depuis samedi par une histoire d’agression. Le directeur du centre de formation, Denis Arnaud, a été agressé samedi après-midi par Robert Françoise, le père de Noah Françoise, le capitaine de l’équipe B du club rennais âgé de 18 ans, après la rencontre de N3 perdue par Rennes contre Brest. Sous les yeux de plusieurs témoins, l’individu en question a déclenché une courte bagarre à l’intérieur du centre d’entraînement de la Piverdière.Du coup, le club breton a annoncé lundi l’annulation de l’ensemble des entraînements de son académie pour trois jours, jusque jeudi. « En soutien à Denis Arnaud, Directeur du centre de formation, victime d’une agression par un parent de jeune footballeur le samedi 23 avril au centre d’entraînement Henri Guérin, le Stade Rennais F.C. a pris la décision d’annuler l’ensemble des séances d’entraînement de son Académie Rouge et Noir jusqu’au jeudi 28 avril. Compte tenu de la gravité des faits, une plainte sera déposée. Dans le contexte actuel où le football professionnel et amateur est victime d’une flambée de la violence, intolérable sur les terrains, le Stade Rennais F.C. tient à rappeler qu’il a pour vocation de former de jeunes talents, les accompagner vers un épanouissement personnel, et procurer plaisir et émotions à celles et ceux qui aiment le football », indique le Stade Rennais dans un communiqué.« En aucun cas, les éducateurs, les dirigeants, les joueurs, les arbitres et les bénévoles ne doivent pâtir du comportement irresponsable d’une minorité, poursuit le texte publié par le club breton. Le football doit rester une fête et un moment de communion. De tels agissements ne sont pas compatibles avec les valeurs du sport. Ils mettent en péril le bon fonctionnement des clubs et la progression des jeunes joueurs. » Après la 34eme journée de Ligue 1, Rennes, tombeur dimanche de Lorient (5-0), est 3eme du classement à égalité de points avec Monaco (59), deux points devant Nice (5eme) et à 6 longueurs de l’OM (2eme). Les joueurs de Bruno Genesio disputeront leur prochain match à domicile contre Saint-Etienne, samedi prochain (21 heures).