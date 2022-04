Rennes : Terrier pense « un petit peu » aux Bleus

Meilleur buteur de l’histoire de Rennes sur une saison de L1



A quatre journées de la fin du Championnat de France, Rennes croit plus que jamais en une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Avec 59 points, le club breton occupe la 3eme place du classement devant Monaco qui compte le même pécule, mais possède une moins bonne différence de buts (+20 contre +39), 2 points devant l’OGC Nice (5eme, 57 pts). Le Stade Rennais, qui restait sur deux revers consécutifs, a flambé dimanche lors de la 34eme journée de Ligue 1 en assommant Lorient sur une marque très large (5-0).Les hommes de Bruno Genesio ont remporté ce derby breton en profitant de leur verve offensive qui fait des ravages sur les pelouses de l’Hexagone depuis de nombreuses semaines. Et Martin Terrier a encore frappé. Dès la 19eme minute, l’ancien Lyonnais a trompé Dreyer du plat du pied droit et ajouté une unité à sa superbe collection de l’exercice 2021-22. Puis il n’a quasiment rien raté, réalisant une prestation de haut vol, que ce soit dans les dribbles, les passes courtes ou longues. Il a désormais marqué sur ses 7 derniers matchs. Voilà Terrier à 21 réalisations en championnat, une unité derrière Kylian Mbappé, meilleur artificier de Ligue 1 (22). Il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de Rennes sur une saison de championnat, doublant Alexander Frei (20 en 2003-04 et 2004-05).« Je suis content, parce qu'au-delà des stats, je pense que mon apport dans le jeu est mieux qu'en début de saison. J'ai passé un cap et comme j'ai plutôt une qualité d'adresse, les occasions s'enchaînent », a réagi Martin Terrier, régulier au haut niveau cette saison. « C'est ce que j'ai réussi à trouver cette saison, passer un cap au niveau de la constance. Parfois, j'avais tendance à m'effacer un peu. Mais c'était aussi physiquement, j'ai beaucoup discuté avec le préparateur physique, j'essaie de travailler des petites choses qui étaient mes faiblesses. C'est aussi le fruit du travail », a souligné l’attaquant de 25 ans à qui Didier Deschamps pense peut-être. Alors, bientôt Terrier en équipe de France ? « C'est sûr que j'y pense un petit peu mais il y a beaucoup de joueurs de qualité à mon poste, a confié Terrier auprès de Ouest-France, dimanche. C'est à moi de continuer d'être régulier pour y prétendre un jour. »