🗣️ Génésio sur Terrier : "C'est surtout sur la constance de son jeu qu'il s'est amélioré. C'est-à-dire que par le passé, il avait des fulgurances et puis par moments, dans le match, dans une série de matches, on le voyait un peu moins. Aujourd'hui, il est performant." @SaberDesfa pic.twitter.com/o1mU9ctr4M

Leest plus que séduisant. Avec 1, toutes compétitions confondues (Ligue 1 et Ligue Europa), l'attaquant du Stade Rennais confirme en ce début de saison son potentiel affirmé lors de l'exercice précédent.A cette efficacité devant les buts adverses, le joueur de 25 ans possède une personnalité, analyse Florian Maurice. "J'aime ce qu'il dégage sur le terrain, sa finesse, son intelligence de jeu", a déclaré le directeur sportif du club breton, cité dimanche dans Téléfoot.Et l'ex-international français de pousser un peu plus loin : "On parle beaucoup aujourd'hui avec le Ballon d'Or de Karim (Benzema) de joueurs qui sont capables d'être à la fois des joueurs d'équipes."