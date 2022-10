Flavien Tait (milieu de terrain du Stade Rennais après la victoire 2-1 à Angers, propos tenus sur Amazon Prime Vidéo)

: "C'est magnifique ! Elle n'était pas facile celle-là, on est allés la chercher avec les tripes. Je suis très heureux. On n'était pas en dedans mais on jouait face à une équipe qui joue sa survie. Ils ont bien défendu, ce n'était pas facile de trouver des espaces".