Rennes : Stéphan confirme le départ prochain de Rutter

Formé au Stade Rennais, Georginio Rutter, âgé de 18 ans, devrait bien quitter son club formateur. Annoncé par la presse allemande, Bild en tête, vers Hoffenheim, le jeune attaquant, dont le contrat expirera en juin prochain, aurait effectué son choix. La Juventus, Naples ou encore le Séville FC étaient aussi annoncés sur les rangs selon L'Equipe, afin d’accueillir le joueur. En conférence de presse, ce vendredi, c'est Julien Stéphan qui a donné plus de détails sur le dossier, avouant que Rennes avait tenté de le convaincre de rester au club.

"On a tout tenté pour séduire, charmer", avoue Stéphan

"La direction communiquera en temps et en heure là-dessus mais les derniers signaux ne sont pas positifs, je le regrette, forcément. Chacun est libre de ses choix, on a en tout cas tout tenté pour séduire, charmer, et présenter tous les arguments possibles et imaginables pour la saison prochaine et la suite de la collaboration. Il semblerait qu’il ait fait un autre choix", a expliqué l'entraîneur du Stade Rennais. Rutter n'a pas disposé d'un temps de jeu conséquent avec le club breton, avec cinq apparitions toutes compétitions confondues. Il s'était signalé en Ligue des Champions, le 8 décembre dernier, par un but sur penalty lors du revers de son équipe (1-3) contre le FC Séville.





Cinquième de Ligue 1 avec 36 points, à 6 unités du leader parisien, le Stade Rennais recevra le LOSC, dimanche lors de la 21ème journée du Championnat de France (17 heures).