Rennes – PSG : les principales réactions

Moise Kean (attaquant du PSG, Canal+) : « On a joué un bon match. On n'a pas pu concrétiser devant. On n'a pas eu de chance, mais l'équipe était bien. Rennes c'est une bonne équipe aussi. Le dernier geste nous a manqué. Le titre perdu ? Pourquoi ? On y croit encore. C'est à nous de gagner les matches restants. Ce n'est pas encore perdu. On continuera de se donner à 100% jusqu'au bout."

Serhou Guirassy (attaquant de Rennes, Canal +) : "C'est un beau but. Mais le plus important c'est qu'on réussit a arracher un point. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, mais c'est un bon point de pris. Si on avait mieux joué quelques coups, il y avait moyen de mieux faire. On a manqué de lucidité. Mais on ne va pas cracher sur ce point. On se rapproche de l'Europe car nos concurrents ont perdu. C'est toujours mieux que rien. Si j'ai aidé les Lillois ? Tant mieux, mais j'essaye surtout d'aider mon équipe."

Marquinhos (défenseur du PSG, Canal +) : "Bien-sûr, c’est un coup au moral. On va croire jusqu’à la fin, mais il faut faire beaucoup mieux que ça au PSG. On sait que c’est difficile et Lille gagne chaque match, mais il faut y croire. Penser à nous et gagner des matches. On a eu des occasions et on n’a pas su marquer. Le foot est comme ça, c’est des détails. Si t’arrives pas à être décisif… On le répète à chaque fois, mais c’est la vérité. On a des occasions et on ne marque pas. Eux marquent sur un corner. C’est le foot, mais on est conscients qu’on doit faire mieux quand on voit le bilan de la saison. On a perdu des matches qu’il ne fallait pas. On a laissé trop de points à la maison et ça nous fait mal au final. La Coupe de France ? On va jouer ce qu'il nous reste à jouer. On a une coupe à aller chercher et le championnat où on va continuer à mettre la pression sur Lille. Il faut qu’ils fassent un faux-pas. Dans la semaine, il faut bien parler. Car quand on est au PSG, c’est inadmissible de laisser des points partir comme ça. Une, deux, trois fois. Ça commence à faire beaucoup. Ce n’est clairement pas notre meilleure saison. On n’était pas très costauds et il faut faire beaucoup mieux. Il faut se parler en vue de la saison prochaine."