Diego Godin possède un palmarès important (vainqueur de la Ligue Europa à deux reprises, de la Liga, de la Coupe du Roi, de la Supercoupe de l'UEFA, à trois reprises, sans oublier une Copa America obtenue avec l'Uruguay notamment).



Finaliste de la Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid en 2014 et 2016, il évolue sous le maillot de l'Inter Milan et a été courtisé par le Stade Rennais, durant ce mercato. Mais le transfert n'a pu se faire. Ouest-France a indiqué les raisons de la non venue du défenseur central. Contacté par Julien Stéphan, Godin a envisagé rejoindre Rennes et la Ligue 1 après un bon échange avec le coach.

Godin devrait rejoindre Cagliari



Toutefois, même si Godin était prêt à baisser son salaire dans cette optique, la loi fiscale italienne aurait été l'élément négatif de l'histoire. En effet, afin de venir en France, l'ancien central de l'Atlético Madrid aurait dû rembourser ses avantages fiscaux après sa saison en Italie, à hauteur de plus de 7 millions d'euros. Un problème impossible à résoudre.



Annoncé du côté de Cagliari, Godin devrait bien rester en Serie A, et loin de la Ligue 1. Malheureusement pour Rennes.