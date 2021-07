Rennes : Pour Génésio, l'équipe a des "choses à apprendre" dans le vice

"Être beaucoup plus malin dans certaines situations"



90’ : Fin de cette rencontre. Le SRFC s'incline 2-1 face à Getafe pour son troisième match de préparation.

🔜 Prochain rendez-vous samedi à 18h contre @LevanteUD#GETSRFC 2-1 pic.twitter.com/jDvIaJ7Rsg



— Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 21, 2021

. Après les matchs nuls face à Le Havre (2-2) et le Standard de Liège (3-3), Bruno Génésio cherche le chemin du succès pour son équipe, sixième du dernier exercice de Ligue 1. Sur le site officiel du club breton, le technicien âgé de 54 ans est revenu sur la prestation d'ensemble de ses joueurs."Cette première mi-temps ressemblait étrangement à celle du Standard de Liège avec un bon début de match, de bonnes intentions, on voulait presser haut. Mais les bons ballons récupérés n’étaient pas valorisés par trop de déchets techniques. La première fois qu’ils sont venus dans notre camp, ils ont eu un coup franc et ils ont marqué. Après ça, un passage à vide. Il y a du mieux dans les attitudes maisCes matchs vont nous servir énormément en championnat et en Coupe d’Europe. Il faut s’attendre à ce genre d’attitude en face et il faut qu’on réponde davantage présent dans les duels et être beaucoup plus malin dans certaines situations", a-t-il assuré, songeant à la Ligue Europa Conférence que disputera son équipe.Satisfait des recrues, même si il a mis en exergue la nécessité de parfaire les automatismes, Génésio a synthétisé son opinion :Avant la reprise de Ligue 1, prévue face à Lens le 8 août prochain, le club breton aura deux matchs de préparation afin de tenter de monter en puissance : le samedi 24 juillet à 18 heures face à Levante, puis le 31 juillet, face au Torino à la même heure.