Rennes-Nice : Les compositions des équipes

Roazhon Park (21 heures).

C'est une occasion de rebondir, ce vendredi soir pour l'ouverture de la 27ème journée de Ligue 1. Rennes, huitième du classement, reçoit l'OGC Nice, seizième, sur la pelouse duJulien Stéphan ne pourra pas compter sur Maouassa, suspendu, et Salin, à l’infirmerie. Toutefois, le technicien du club breton alignera le onze le plus compétitif possible afin de viser la victoire. Le succès, justement, Rennes ne l'a plus vu depuis le 17 janvier, à Brest (1-2).Le club azuréen, lui, pourra s'appuyer sur sa charnière centrale formée par le duo Todibo-Saliba, mais également Schneiderlin, Claude-Maurice, ou encore Gouiri.: Gomis – Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert – Nzonzi, Camavinga – Doku, Grenier, Terrier – Guirassy.: Benítez - Daniliuc, Todibo, Saliba, Nsoki, Kamara - Schneiderlin, Claude-Maurice, Boudaoui - Maolida, Gouiri.