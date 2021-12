Rennes – Nice : Galtier applaudit ses troupes

Christophe Galtier (entraîneur de Nice, propos relayés par L’Équipe) : « J'ai trouvé la première période assez intéressante. On a de la réussite mais on s'est créé des situations très intéressantes, on était dans de bonnes dispositions. Ensuite, il a fallu les contenir pendant 35/40 minutes en 2e période. Après notre 2e but, qui était bien construit, on a subi beaucoup de vagues rennaises. Ça m'a imposé de mettre plus de valeur athlétique dans la surface de réparation. Ils ont beaucoup centré, mais on a su défendre intelligemment, sans commettre de faute. Quand on joue contre des plus forts que nous, il y a toujours plus d'efforts et de concentration. Aujourd'hui, c'est passé avec beaucoup d'engagement et d'abnégation, mais il faut aussi qu'on s'améliore, en particulier dans nos matches à domicile. Il faut y retrouver une dynamique que pour l'instant on a perdue. »