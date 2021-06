Rennes : Maurice rassurant pour le futur de Camavinga

"Il ne souhaite pas partir libre"

Le futur d'Eduardo Camavinga - en fin de contrat avec Rennes en juin 2022 - ne cesse d'alimenter les conversations au sein du club breton. Le jeune milieu de terrain âgé de 18 ans plaît à certains grands clubs en Europe, et au PSG, en Ligue 1. Alors que se profile la reprise de l'entraînement pour Rennes, dès mardi, Florian Maurice a pris la parole dans un entretien accordé à Rennes TV. Le directeur sportif des Rouge et Noir a mis les choses au clair concernant le natif de Miconge., a-t-il précisé, assurant sa présence lors de la reprise de l'entraînement avec le sixième du dernier exercice de Ligue 1.Si en mai dernier RMC annonçait que le futur de Camavinga pourrait se situer dans le club francilien - avec une implication forte de Nasser Al Khelaïfi dans le dossier -, Maurice est apparu très serein.Titularisé à 28 reprises cette saison en Ligue 1, Camavinga - 1 but et 3 passes décisives - a été convoqué afin de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo avec la France, du 21 juillet au 7 août, même si Rennes s'est opposé à sa présence lors du tournoi, dans son droit, car le tournoi olympique n'occupe pas les dates FIFA.