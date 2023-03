Rennes - Marseille : Veretout et Doku finalement présents

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Roazhon Park pour mettre fin à une série de deux défaites. Deux défaites consécutives et deux défaites humiliantes, contre le PSG (0-3) en Ligue 1 et contre Annecy (2-2, 6-7 aux tirs au but) en Coupe de France. Pour cette rencontre de haut de tableau entre le 2e et le 5e, il est primordial que les effectifs soient au complet.

Côté Rennes, l'idée est de se rapprocher du podium après le match nul du Racing Club de Lens face au LOSC. Les Phocéens veulent conforter leur deuxième place et augmenter leur avance sur la quatrième position. Jordan Veretout (OM) et Jeremy Doku (Stade Rennais) étaient incertains. Ils seront finalement bien présents pour le choc.

Les groupes complets

OM

Gardiens : Simon, Pau Lopez, Ruben Blanco

Défenseurs : Mbemba, Balerdi, Kolasinac, Bailly, Tavares, Kaboré, Clauss

Milieux : Elmaz, Rongier, Veretout, Guendouzi, Ounahi, Malinovskiy

Attaquants : Under, Sanchez, Payet, Vitinha

👥 Le 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗼𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻 pour le déplacement à Rennes. #SRFCOM pic.twitter.com/7WgjAnQ4DL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 5, 2023

Rennes

Gardiens : Mandanda, Alemdar, Salin

Défenseurs : Spence, Omarin, Rodon, Wooh, Belocian, Theate, Meiling, Truffert

Milieux : Santamaria, Ugochukwu, Doué, Majer, Bourigeaud

Attaquants : Doku, Gouiri, Kalimuendo, Salah, Toko Ekambi