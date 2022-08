Auteur de bonnes prestations durant la saison 2021-22 avec le Stade Rennais, Lovro Majer a bel et bien justifié son transfert. Arrivé l'été dernier en provenance du Dinamo Zagreb, l'international croate a su s'imposer au sein de l'effectif de Bruno Genesio. La saison précédente, le natif de Zagreb a pris part à 36 matches avec les Rouge et Noir, inscrivant 6 buts et distillant 9 passes décisives. Un bilan plus que suffisant pour susciter l'intérêt de certains cadors européens tels que l'Atlético de Madrid.

Majer se plait à Rennes

À en croire L'Équipe, le profil du milieu de terrain offensif aurait été validé par les Colchoneros, qui souhaiteraient le recruter afin de renforcer leur milieu de terrain. Et ces derniers auraient déjà pris l'initiative d'engager des pourparlers avec la direction du club breton. Toutefois, l'écurie espagnole pourrait s'attendre à faire face à une déconvenue étant donné que le joueur de 24 ans se sent bien à Rennes. Reste maintenant à voir si la perspective de jouer la Ligue des Champions peut se révéler être un argument suffisant pour celui qui avait rallié la Bretagne en août 2021 en échange d'un chèque de 12 millions d'euros.