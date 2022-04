Rennes : les joueurs ne s’enflamment pas !

Flavien Tait (milieu de terrain de Rennes, Amazon Prime Vidéo, après la victoire 5-0 contre Lorient) : "On a fait certaines erreurs dans les matchs précédents. Mais dans ce match-là, je trouve qu'on a retrouvé une solidité défensive. On y est parvenu parce qu'on s'est défoncés les uns pour les autres. C'est grâce à cela qu'on a réussi à ne pas encaisser de buts. Pour nous, c'était très important. On avait encaissé beaucoup trop de buts lors de nos derniers matchs en Ligue 1. (Interrogé sur la force de frappe offensive du club breton, ndlr). Offensivement, c'est sûr que quand on en met 5 devant notre public, c'est top".