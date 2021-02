Rennes : Le ton monte du côté de Florian Maurice

Rennes n'a pas gagné depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues. Une situation qui a de quoi agacer les dirigeants du club. Surtout après la défaite à domicile face à l'ASSE lors de la 25eme journée de Ligue 1 (0-2). Avant le déplacement à Montpellier dans le cadre de la 26eme journée du championnat, le directeur sportif rennais Florian Maurice a dévoilé sa frustration dans les colonnes du quotidien Ouest France : « Je ne suis pas content de la situation. La prestation contre Saint-Étienne ne me convient pas. Ce match est très loin de ce qu’on peut espérer de notre équipe qui a montré par le passé beaucoup de belles choses. J’ai exprimé mon mécontentement à travers des mots qui ont été durs mais sensés ». Un mécontentement partagé par Nicolas Holveck, président du club, qui « a aussi pris la parole à la fin du match ». Une chose est sûre, l'ancien responsable de la cellule de recrutement de l'OL ne garde pas ses pensées pour lui : « Quand il faut taper du poing sur la table, je le fais. La porte du vestiaire du stade en a pris un petit coup ». Les joueurs n'ont donc pas le droit à l'erreur dimanche face à Montpellier. Surtout après la défaite à domicile face à l'ASSE lors de la 25eme journée de Ligue 1 (0-2). Avant le déplacement à Montpellier dans le cadre de la 26eme journée du championnat, le directeur sportif rennais Florian Maurice a dévoilé sa frustration dans les colonnes du quotidien Ouest France : « Je ne suis pas content de la situation. La prestation contre Saint-Étienne ne me convient pas. Ce match est très loin de ce qu’on peut espérer de notre équipe qui a montré par le passé beaucoup de belles choses. J’ai exprimé mon mécontentement à travers des mots qui ont été durs mais sensés ». Un mécontentement partagé par Nicolas Holveck, président du club, qui « a aussi pris la parole à la fin du match ».: « Quand il faut taper du poing sur la table, je le fais. La porte du vestiaire du stade en a pris un petit coup »Les joueurs n'ont donc pas le droit à l'erreur dimanche face à Montpellier.

Un mercato critiqué

Toujours dans les colonnes de Ouest France, Florian Maurice a évoqué les nombreuses critiques qu'il a reçu en lien avec le mercato rennais. Des critiques qu'il ne préfère pas écouter : « Aujourd'hui, on en est satisfait, même si les prestations de certains ne sont pas à la hauteur des attentes. Je l'entends, mais laissez-les venir ». Pour l'instant, le club et lui se concentrent sur le championnat. Leur cinquième place au classement est en péril, Marseille, Lens, Montpellier et Metz n'étant pas loin. Surtout que cette cinquième place leur permettrait de potentiellement accéder à une compétition européenne : « Il reste une compétition à jouer, une place à aller chercher. On le fera d'une seule manière : tous ensemble ».