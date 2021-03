Rennes : Holveck hospitalisé après un malaise

[COMMUNIQUÉ]

Nicolas Holveck, Président exécutif du Stade Rennais F.C., absent hier à Lyon, est actuellement hospitalisé pour des examens de santé.



Le Stade Rennais F.C. lui souhaite un prompt rétablissement. pic.twitter.com/WxNtauuF8j



Mercredi soir en Ligue 1, le Stade Rennais s'est incliné sur l a pelouse de l'Olympique Lyonnais lors de la 28ème journée, suite à un but inscrit par Houssem Aouar (1-0) . Le président du club breton, Nicolas Holveck (49 ans) n'était pas présent au Groupama Stadium. Et pour cause, il a été hospitalisé après un malaise, a indiqué le club, ce jeudi dans l'après-midi.. Le Stade Rennais F.C. lui souhaite un prompt rétablissement", peut-on lire sur le site officiel.Lundi, lors d'une conférence de presse, Holveck était revenu sur la décision de Julien Stéphan de quitter son poste d'entraîneur. Il avait reconnu avoir été surpris par le choix du désormais ex-coach. "C'était mûrement réfléchi, il est intimement convaincu qu'il n'est plus l'homme de la situation pour le Stade Rennais. Il ne veut en aucun cas être un problème pour le Stade Rennais. Je ne suis pas d'accord avec son analyse mais je respecte sa décision", avait clamé le président. D'après des informations de L'Equipe, Rennes a choisi Bruno Genesio comme nouvel entraîneur , mais, pour l'heure, rien n'a été officialisé.Nommé président du Stade Rennais le 18 mars 2020, Nicolas Holveck a pris la place d'Olivier Létang. Auparavant, il était directeur administratif de l'AS Monaco. Avant son déplacement à Marseille, le 10 mars, Rennes reste sur une série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, et occupe la dixième place du classement de Ligue 1.