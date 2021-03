Rennes : Holveck explique les raisons du départ de Stéphan

"Ce week-end, l'objectif était de poursuivre le projet avec Julien"



La fin de l'aventure a été brutale pour Julien Stéphan avec Rennes. C'est sur une défaite qu'il a quitté le club breton, concédée face à Nice vendredi soir (1-2). Depuis, des discussions se sont déroulées avec deux techniciens pour une possible prise de fonction future : Bruno Genesio et Jocelyn Gourvennec . Ce lundi, le président de Rennes, Nicolas Holveck, s'est exprimé sur la situation de son ancien coach.. Comme nous l'avons toujours dit, le projet est passé par Julien, qui a démontré toutes ses qualités, maintenant on sait ce métier extrêmement dur, Julien se met un degré d'exigence incroyable. On a essayé de le convaincre vendredi soir, pour moi il n'y avait pas de question à ce sujet", a dévoilé Holveck, arrivé à la tête du club breton en mai dernier.Avouant avoir été surpris par la décision de Stéphan de quitter son poste, le président de Rennes a reconnu qu'il désirait continuer le projet avec lui, en dépit du revers face à Nice : "Encore une fois, c'est une décision personnelle, c'est son ressenti, sa décision.. Je ne suis pas d'accord avec son analyse mais je respecte sa décision. J'ai découvert un extraordinaire entraîneur, un homme sincère, loyal, franc. Je me garderai bien de commenter sa décision. Ce week-end, l'objectif était de poursuivre le projet avec Julien", a-t-il indiqué.Ce mercredi, Rennes tentera de rebondir en Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (19 heures), alors qu'il reste sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues et n'a plus gagné depuis le 7 janvier dernier, face à Brest (1-2).