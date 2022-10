L'air de la Bretagne lui fait le plus grand bien. Amine Gouiri a retrouvé toutes ses sensations depuis son arrivée au Stade Rennais l'été dernier. Le jeune attaquant français en a fait une nouvelle démonstration en ouvrant le score dimanche à Angers (1-2) lors de la douzième journée du Championnat de France.



L'ex-joueur de l'OGC Nice a inscrit à cette occasion un quatrième but en autant de matches consécutifs disputés en Ligue 1. Opta Jean rappelle que le joueur de 22 ans a réussi cette belle série après un passage difficile avec les Aiglons puisqu'il n'avait pas marqué au cours des 19 dernières rencontres.



Bien entouré à Rennes par ses coéquipiers du secteur offensif, Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri compte cette saison 5 buts en Ligue 1 pour 10 rencontres.