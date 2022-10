Amine Gouiri (attaquant du Stade Rennais buteur contre l'Olympique Lyonnais, Amazon Prime Vidéo) : «On savait que ça n'allait pas être facile. On savait qu'ils venaient ici pour faire un résultat, avec leur nouveau coach, ça allait être une autre mentalité. On n'a pas douté malgré le premier but, on a continué à jouer notre jeu et à l'arrivée, on prend les trois points donc je pense que c'est mérité."