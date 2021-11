Rennes : Genesio veut continuer de surfer sur la bonne série des siens

« Ne pas tomber dans l'autosatisfaction »

Lancé, Rennes ne veut pas ralentir. Sur une série de 11 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, Bruno Genesio et les siens entendent bien encore prolonger cette belle période contre le Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conférence., avant une possible finale contre Tottenham début décembre. « Il y aura certainement quelques modifications au coup d'envoi, mais pas de chamboulement énorme non plus car on a besoin de gagner, d'entretenir une dynamique, de garder du rythme, même s'il y a un gros enchaînement. (...)», a d'ailleurs prévenu l'entraîneur rennais, à propos d'éventuels changements dans sa composition de départ.« Je crois que le meilleur moyen de ne pas avoir de désillusion, c'est de jouer le match pour gagner, pas de calculer à l'avance. (...) Dans ces périodes, on sent une force, une confiance, de la plénitude.Après, il y a un travail tactique, technique, mais la base, c'est ça. Et puis, quels que soient les changements, tout le monde sait ce qu'il a à faire et le fait bien, a par la suite confié Genesio, dans des propos repris par L'Equipe. Tant qu'on gardera ça, on peut espérer plein de choses, mais le foot, c'est la remise en question tous les trois jours, donc on ne doit pas tomber dans l'autosatisfaction.