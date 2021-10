Rennes : Genesio prend la défense de Messi

"Il reste un joueur très craint par tout le monde"

Auteur de 3 réalisations avec le PSG depuis son arrivée, toutes en Ligue des Champions, le sextuple Ballon d'Or interroge par son rendement, alors que son influence semble moindre en raison de son positionnement sur le flanc droit de l'attaque du club francilien. Du moins aux yeux de certains observateurs (Thierry Henry, Ludovic Giuly...). Sondé sur ce thème jeudi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a écarté un éventuel problème, en expliquant que le natif de Rosario était capable d'évoluer "à n'importe quelle position sur le terrain".

En raison d'une gêne musculaire, Messi ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers jeudi, mais a bien été retenu dans le groupe pour affronter le LOSC, dans l'optique de la 12ème journée de Ligue 1. Si les questions autour de son rendement affluent, Bruno Genesio a expliqué qu'il s'agissait d'un faux débat, dans des propos relatés par L'Equipe. "Non, pour moi la question n'est pas légitime. Il fait partie des plus grands joueurs de l'histoire, et après c'est toujours un problème d'équipe. Il vient d'arriver, il a besoin de temps. À chaque fois qu'il a le ballon tout le monde vibre ou tremble, selon votre camp. Contre nous, à chaque fois ou presque il a créé du danger, malgré tout il reste un joueur très craint par tout le monde", a commenté le technicien, qui a affronté le PSG et Messi le 3 octobre dernier au Roazhon Park, parvenant à infliger sa seule défaite au club de la capitale jusqu'ici (2-0).





Un groupe de 2️⃣2️⃣ Parisiens 🔴🔵 pour la réception du @losclive ce soir au 𝘗𝘢𝘳𝘤 𝘥𝘦𝘴 𝘗𝘳𝘪𝘯𝘤𝘦𝘴 🏟#PSGLOSC

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 29, 2021

Présent en conférence avant son entraîneur, Benjamin Bourigeaud a lui exprimé ses pensées sur le thème, faisant preuve de plus de retenue. "Contre nous, il a été plutôt bon, ses passes ont amené du danger. Jouer contre lui, c'est impressionnant, car c'est le plus grand joueur de tous les temps. Mais ce qui se passe au PSG ne me préoccupe pas trop", a-t-il confié. Cinquième de Ligue 1 à 10 points du PSG, Rennes surfe sur une série de 3 succès consécutifs dans le championnat de France, et se déplacera à Troyes, dimanche (15 heures).