Rennes : Genesio, pari réussi

Il était débarqué en Bretagne début mars. Trois mois après son départ de Chine et du Beijing Gouan, Bruno Genesio arrivait au chevet d’une équipe en difficulté, avec des résultats bien éloignés de ses objectifs de début de saison. Car malgré un groupe, en théorie, renforcé, mais finalement privé de Raphinha, parti pour Leeds au dernier jour du mercato, et le transfert le plus cher de son histoire, Jérémy Doku, arrivé pour 26 millions d’euros, le club breton allait vivre un cauchemar en Ligue des Champions (un nul et en cinq défaites), et pointait au dixième rang en Ligue 1 quand Julian Stéphan a démissionné, après une série de cinq revers et deux matchs nuls.

"Ce groupe était en perdition mentalement"

Après une défaite inaugurale à Marseille, Genesio a lui compilé six victoires, deux nuls, dont un face au PSG, et deux autres défaites, soit trois au total. Il a réussi à hisser le Stade Rennais à la sixième place du classement et donc à décrocher une nouvelle qualification européenne, la quatrième de suite pour le club. Une habitude pour l’ancien entraîneur lyonnais. "Quand je suis arrivé, ce groupe était en perdition mentalement. Il était très touché, au plus bas. De par mon expérience à Lyon, j’ai pu amener de la sérénité et de la confiance. Le plus gros du travail a été fait dans le domaine mental", a-t-il expliqué dimanche à l’issue de la victoire 2-0 contre Nîmes au Roazhon Park, après avoir salué le travail de Stéphan.

"Des ambitions supérieures"

Et même si ce n’est pas une qualification en Ligue des Champions, ni en Ligue Europa que le club breton, qui évoluera dans la nouvelle Ligue Europa Conférence, a décroché. "Le club s’installe dans le haut du tableau et les grands clubs, apprécie Genesio. En termes de budget, on est à notre place. Aujourd’hui, on termine sixième, si on fait la corrélation avec les budgets, on est à notre place." Et pour le prochain exercice, il veut "avoir des ambitions supérieures, même si ce sera difficile. Mais c’est important pour attirer des joueurs et pour en conserver. C’est important aussi pour avoir un rythme de match tous les 3-4 jours, c’est mieux que de longues semaines de préparation." Et même si ce sera pourrait être sans Eduardo Camavinga, comme l’a laissé entendre le président Nicolas Holveck, qui a en revanche affirmé que Doku resterait bien au club.