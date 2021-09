Rennes : Genesio ne veut pas négliger le match face au Vitesse Arnhem

"On aura une équipe compétitive de toute façon"



Le Stade Rennais a un planning démentiel devant lui. Jeudi soir en Ligue Europa Conférence, à l'occasion de la deuxième journée de la compétition, la formation dirigée par Bruno Genesio se déplacera aux Pays-Bas afin de défier le Vitesse Arnhem (21 heures).. Un club francilien qui, par ailleurs, bénéficiera d'une récupération plus importante après son match face à Manchester City en Ligue des Champions, disputé mardi soir (2-0).Du côté de Rennes, il sera question de songer, un peu, au choc face aux partenaires de Lionel Messi. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi, Bruno Genesio lors d'une conférence de presse par vidéo.a prévenu le technicien. Pour le match face au Vitesse, Genesio ne pourra compter sur les présences de Lovro Majer (contusion à une hanche) et Jérémy Doku, absent depuis le 22 août et sa blessure à la cuisse gauche contractée contre Nantes.Concernant son futur opposant, le natif de Lyon a dévoilé son sentiment général.. Elle n’a pas fait le début de saison qu’elle espérait puisqu’elle est dans le milieu de tableau de son championnat (neuvième, ndlr). Elle créée du jeu, se procure des occasions aussi mais elle manque d’efficacité offensive pour gagner plus de matchs. On s’attend à une confrontation difficile comme c’est toujours le cas en coupe d’Europe", a-t-il expliqué.