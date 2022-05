Rennes : Genesio fixe les ambitions avant Lille

[#ConfSRFC]

Genesio veut jouer pour "gagner" contre le LOSC

Des "moments privilégiés" et pas une "pression négative". Voilà comment Bruno Genesio a expliqué considérer la fin de saison de Rennes, qui se déplacera à Lille, samedi dans le cadre de la 38ème journée de Ligue 1 (21 heures). 4ème du classement, le club breton se trouve à 3 points de l'AS Monaco et de l'Olympique de Marseille, mais pourrait également surveiller les résultats de Strasbourg (face à l'OM) ou Nice (à Reims) dans son rétroviseur.. On a au moins pour la quatrième place notre destin en mains, ce qui est déjà un gros avantage", a-t-il expliqué en conférence de presse, alors qu'un nul contre le LOSC serait automatiquement synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa., a commenté le technicien dans des propos relatés par L'Equipe. Affirmant vouloir jouer "pour gagner", Genesio a indiqué ne pas s'attendre à une partie de plaisir contre un LOSC branché sur courant alternatif cette saison. "Une équipe qui a réalisé une saison moyenne en Championnat, très bonne en Coupe d'Europe, qui aura certainement à cœur de finir sur une bonne note. Ce sera un match difficile, on le sait", a-t-il analysé concernant la formation entraînée par Jocelyn Gourvennec.