Genesio félicite ses troupes

Après un retard à l'allumage, le Stade Rennais a enfin trouvé son rythme de croisière. Le club breton enchaîne les succès depuis deux mois., où Rennes peut déjà se projeter sur le printemps. L'occasion pour Bruno Genesio de distribuer les bons points.

"Personne ne lâche, même ceux qui jouent un peu moins, et tant qu'on aura ça, on sera difficile à bouger, il faut le cultiver, a souligné le technicien en conférence de presse ce vendredi. Il y a parfois des joueurs qui sont mécontents, il peut y avoir parfois des désaccords. Mais ça se passe toujours dans un climat respectueux. On dit souvent qu'une équipe championne a plus de chances de gagner face à une équipe de champions, et j'ai une équipe championne, c'est agréable à diriger et à vivre", a conclu Genesio.

Pour rappel, le Stade Rennais affrontera le SCO d'Angers, dimanche à 13 heures, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.