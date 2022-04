Rennes : Genesio déplore la construction du calendrier

"Pour l'équité, c'est vraiment très bien fait"



[#ConfSRFC]

🔜 Rendez-vous à 15h15 sur Twitch ou YouTube pour suivre en direct la conférence de presse de 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐬𝐢𝐨 & @hamari27 avant #SRFCASM ⤵



— Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 14, 2022

Bruno Genesio n'avait pas le cœur à rire. Troisième de Ligue 1 et lancé dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Rennes recevra l'AS Monaco, vendredi pour le match d'ouverture de la 32ème journée du Championnat de France (21 heures). Alors que le club princier n'est situé qu'à 6 points, le technicien n'a pas caché son ambition de quasiment, la formation de Philippe Clement.Mais la critique de Genesio a été centrée autour de la construction globale du calendrier. En effet, entre la 35ème journée (réception de Saint-Étienne) et la 36ème (déplacement à Nantes) le club breton aura une grande coupure, avant de devoir composer avec un rythme très compact par la suite, ce qui n'a pas manqué d'agacer l'ancien entraîneur de l'OL. "(le 7 mai, ndlr). Ce qui est pour nous très arrangeant car on jouera le mercredi avant de recevoir Marseille le samedi", a-t-il pesté.Se rangeant du côté de Christophe Galtier qui avait déjà critiqué l'organisation des rencontres, Genesio a manié le sarcasme. "Pour l’équité, c’est vraiment très bien fait", a-t-il assuré, avant de continuer sur sa lancée :Bref, on fera le point le soir du match de Saint-Étienne (le 30 avril, ndlr) pour savoir ce que l’on est capable de jouer". Dans un sprint final toujours complexe à gérer, le technicien de Rennes a évalué la gestion de son jeune groupe. "Je ne ressens pas d'anxiété ou de crispation. Et ça doit être l'une de nos forces sur cette fin de saison car aujourd'hui, on est largement dans les objectifs fixés en début de saison et il faut qu'on se concentre là-dessus", a-t-il affirmé.