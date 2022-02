Rennes : Genesio défend le style de jeu du PSG

Le PSG est leader de Ligue 1 avec 13 points d'avance sur l'Olympique de Marseille mais est loin de convaincre les observateurs par son style de jeu. Vainqueur face au club de la capitale le 4 octobre dernier (2-0), Bruno Genesio, le coach de Rennes, s'apprête à retrouver cet opposant vendredi soir sur la pelouse du Parc des Princes pour le match d'ouverture de la 24ème journée de Ligue 1 (21 heures). Et il a défendu l'équipe entraînée par Mauricio Pochettino, principalement concernant son jeu. "C’est quoi un fond de jeu? Ils ont 13 points d’avance et une seule défaite. Évidemment qu’il y a énormément d’attente vu les grands joueurs qu’il y a dans cette équipe. On imagine qu’il suffit qu’ils rentrent sur le terrain pour gagner 4-0. Mais il y a aussi des équipes qui travaillent bien en face. Quand vous jouez contre des blocs bas tous les week-ends, c’est difficile de créer du jeu. Je trouve que l’analyse faite sur le PSG est un peu sévère. On verra ce qu’ils feront en Coupe d’Europe", a argumenté le natif de Lyon, dans des propos relatés par RMC Sport.

Genesio évoque les paris sportifs de Laborde

5ème de Ligue 1, Rennes pourrait provisoirement se rapprocher à 2 points de la troisième place de Nice, en cas de succès contre le PSG. Hors du terrain, le club breton a vu la sanction infligée à Gaëtan Laborde intégrer son actualité. Mercredi, l'attaquant s'est vu infliger une sanction de 3 matchs de suspension avec sursis suite à des paris sportifs réalisés lors de la saison 2019-2020, alors qu'il évoluait à Montpellier à l'époque. Si il n'a pas évoqué le sujet avec son buteur, Bruno Genesio l'a défendu, avant l'opposition contre le leader de Ligue 1 : "Comme c'est quelqu'un d'intelligent, c'est une bêtise qu'il ne refera plus, je pense. Je ne pense pas que ce soit un gros problème pour lui, c'est plus une erreur de manip qu'autre chose, voilà", a-t-il affirmé, dans des propos relatés par L'Equipe. 40 joueurs professionnels ont été sanctionnés par la commission de la discipline de la LFP pour n'avoir pas respecté l'interdiction de paris sportifs, établie par le code du sport. En Ligue 1, Laborde a inscrit 11 buts en 23 matchs depuis l'entame de la saison 2021-2022.