Rennes : Des discussions entamées avec Genesio et Gourvennec

L'aventure s'est terminée par une défaite pour Julien Stéphan en tant que coach du Stade Rennais, vendredi soir face à l'OGC Nice (1-2). Durant le week-end, le désormais ancien entraîneur du club breton avait présenté sa démission à ses dirigeants et ce lundi, la séparation entre les deux parties a été officialisée . La suite arrive rapidement, avec un déplacement sur la pelouse de Lyon, mercredi soir en Ligue 1 (19 heures).cette occasion, Philippe Bizeul, adjoint de Stéphan jusqu'alors, prendra place sur le banc afin de diriger l'équipe mais cet intérim pourrait ne pas s’étendre trop longtemps. En effet, selon des informations de L'Equipe, Rennes a déjà entamé des discussions avec deux techniciens connus du championnat de France : Bruno Genesio et Jocelyn Gourvennec.Selon le média, des réunions se seraient déroulées dimanche dans l'après-midi en présence de Nicolas Holveck, le président du club, mais également Florian Maurice, le directeur sportif, et François Pinault, le patron du club breton. Jocelyn Gourvennec est libre depuis son départ de Guingamp, en mai 2019, et officie en tant que consultant sur le plateau du Canal Football Club (Canal +). Concernant Bruno Genesio, il a terminé son aventure du côté du Beijing Guoan, en janvier dernier. Arrivé en juillet 2019 en Chine, l'ancien technicien de l'OL était parvenu à un accord pour ne pas prolonger son contrat, et avait ouvert la porte à une possible expérience en Ligue 1 Gourvennec est connu à Rennes, club dans lequel il a évolué durant six ans en tant que joueur, avant d'entraîner Guingamp et Bordeaux. Genesio, lui, a côtoyé Florian Maurice à l'OL. Après le match de mercredi à Lyon, Rennes se déplacera à Marseille, le 10 mars, afin d'y disputer un match en retard de la 22e journée, reporté suite aux incidents survenus au centre d'entraînement phocéen . Cela devrait laisser une petite marge aux dirigeants afin de réfléchir à la suite dess.